Utforska Privix(PRIVIX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PRIVIX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Privix(PRIVIX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PRIVIX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om PRIVIX PRIVIX prisinformation PRIVIX whitepaper PRIVIX officiell webbplats PRIVIX tokenomics PRIVIX Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Privix (PRIVIX) / Tokenomik / Privix (PRIVIX) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Privix(PRIVIX), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD privix tokenomics Information om privix Privix (PRIVIX) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Privix(PRIVIX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Totalt utbud: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerande utbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Högsta någonsin: $ 0.373502 $ 0.373502 $ 0.373502 Lägsta någonsin: $ 0.075033 $ 0.075033 $ 0.075033 Aktuellt pris: $ 0.0919 $ 0.0919 $ 0.0919 Läs mer om priset på Privix(PRIVIX) Köp PRIVIX nu! Privix (PRIVIX) Information Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem. In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM. Key Features - Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions - Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data - EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem. - Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services - Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance. The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including: - Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required. - Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution. - PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email. - Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users. - And there's more! Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem. In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM. Key Features Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions

Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data

EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem.

Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services

Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance. The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including: Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required.

Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution.

PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email.

Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users.

And there's more! Officiell webbplats: https://privix.co/ Whitepaper: https://privix.gitbook.io/docs Privix (PRIVIX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Privix (PRIVIX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PRIVIX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PRIVIX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår PRIVIX:s tokenomics, utforska PRIVIX-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för PRIVIX Vill du veta vart PRIVIX kan vara på väg? På PRIVIX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se PRIVIX-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn