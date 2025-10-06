Privix (PRIVIX) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 0.06263 $ 0.06263 $ 0.06263 lägsta under 24-timmar $ 0.07125 $ 0.07125 $ 0.07125 högsta under 24-timmar lägsta under 24-timmar $ 0.06263$ 0.06263 $ 0.06263 högsta under 24-timmar $ 0.07125$ 0.07125 $ 0.07125 All Time High $ 0.373502$ 0.373502 $ 0.373502 Lägsta pris $ 0.05677$ 0.05677 $ 0.05677 Prisförändring (1H) +2.65% Prisändring (1D) -4.11% Prisändring (7D) -33.98% Prisändring (7D) -33.98%

Privix (PRIVIX) priset i realtid är $0.064369. Under de senaste 24 timmarna har PRIVIX handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.06263 och en högsta nivå på $ 0.07125, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. PRIVIXs högsta pris genom tiderna är $ 0.373502, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.05677.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har PRIVIX förändrats med +2.65% under den senaste timmen, -4.11% under 24 timmar och -33.98% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Privix (PRIVIX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Cirkulationsutbud 21.00M 21.00M 21.00M Totalt utbud 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Privix är $ 1.35M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PRIVIX är 21.00M, med ett totalt utbud på 21000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.35M.