Livepriset för Privix idag är 0.064369 USD. Följ kursuppdateringar för PRIVIX-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska PRIVIX prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.

Privix Logotyp

Privix Pris (PRIVIX)

Onoterad

1 PRIVIX-till-USD pris i realtid:

$0.064347
$0.064347
-4.00%1D
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Privix (PRIVIX) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:59:07 (UTC+8)

Privix (PRIVIX) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.06263
$ 0.06263
lägsta under 24-timmar
$ 0.07125
$ 0.07125
högsta under 24-timmar

$ 0.06263
$ 0.06263

$ 0.07125
$ 0.07125

$ 0.373502
$ 0.373502

$ 0.05677
$ 0.05677

+2.65%

-4.11%

-33.98%

-33.98%

Privix (PRIVIX) priset i realtid är $0.064369. Under de senaste 24 timmarna har PRIVIX handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.06263 och en högsta nivå på $ 0.07125, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. PRIVIXs högsta pris genom tiderna är $ 0.373502, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.05677.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har PRIVIX förändrats med +2.65% under den senaste timmen, -4.11% under 24 timmar och -33.98% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Privix (PRIVIX) Marknadsinformation

$ 1.35M
$ 1.35M

--
--

$ 1.35M
$ 1.35M

21.00M
21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Privix är $ 1.35M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PRIVIX är 21.00M, med ett totalt utbud på 21000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.35M.

Privix (PRIVIX) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Privix till USD $ -0.00276518034647103.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Privix till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Privix till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Privix till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00276518034647103-4.11%
30 dagar$ 0--
60 dagar$ 0--
90 dagar$ 0--

Vad är Privix (PRIVIX)

Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem.

In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM.

Key Features

  • Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions
  • Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data
  • EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem.
  • Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services
  • Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance.

The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including:

  • Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required.
  • Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution.
  • PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email.
  • Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users.
  • And there's more!

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Privix (PRIVIX) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Privix Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer Privix (PRIVIX) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina Privix (PRIVIX) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för Privix.

Kontrollera Privix prisprognosen nu!

PRIVIX till lokala valutor

Privix (PRIVIX) Tokenomics

Förståelsen för Privix(PRIVIX):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om PRIVIX-tokens omfattande tokenomiknu!

Många frågar också: Andra frågor om Privix (PRIVIX)

Hur mycket är Privix (PRIVIX) värd idag?
Livepriset för PRIVIX i USD är 0.064369 USD, och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna.
Vad är det aktuella PRIVIX-till-USD-priset?
Det aktuella priset för PRIVIX till USD är $ 0.064369. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token.
Vad är börsvärdet för Privix?
Börsvärdet för PRIVIX är $ 1.35M USD. Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking.
Vad är det cirkulerande utbudet av PRIVIX?
Det cirkulerande utbudet av PRIVIX är 21.00M USD.
Vad var all-time high (ATH) priset för PRIVIX?
PRIVIX uppnådde ett ATH-pris på 0.373502 USD.
Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för PRIVIX
PRIVIX såg ett lägstapris på 0.05677 USD.
Vad är handelsvolymen för PRIVIX?
Live 24-timmars handelsvolym för PRIVIX är -- USD.
Kommer PRIVIX att gå högre i år?
PRIVIX kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in PRIVIX prisprognosen för en mer djupgående analys.
Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.