Livepriset för Private Aviation Finance Token (CINO) idag är $ 0.01661868, med en förändring på 2.63% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CINO till USD är$ 0.01661868 per CINO.

Private Aviation Finance Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,964,591, med ett cirkulerande utbud på 659.71M CINO. Under de senaste 24 timmarna handlades CINO mellan $ 0.01647561 (lägsta) och $ 0.01737985 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.053481, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01554199.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CINO med +0.46% under den senaste timmen och -15.82% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Private Aviation Finance Token (CINO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 10.96M$ 10.96M $ 10.96M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 16.62M$ 16.62M $ 16.62M Cirkulationsutbud 659.71M 659.71M 659.71M Totalt utbud 999,905,807.540201 999,905,807.540201 999,905,807.540201

