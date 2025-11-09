BörsDEX+
Livepriset för Private Aviation Finance Token idag är 0.01661868 USD.CINO börsvärdet är 10,964,591 USD. Följ prisuppdateringar för CINO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Private Aviation Finance Token Pris (CINO)

$0.0166202
-2.60%1D
Denna token-data kommer från tredjepart.
Private Aviation Finance Token (CINO) Live Pris Diagram
Private Aviation Finance Token Pris idag

Livepriset för Private Aviation Finance Token (CINO) idag är $ 0.01661868, med en förändring på 2.63% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CINO till USD är$ 0.01661868 per CINO.

Private Aviation Finance Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,964,591, med ett cirkulerande utbud på 659.71M CINO. Under de senaste 24 timmarna handlades CINO mellan $ 0.01647561 (lägsta) och $ 0.01737985 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.053481, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01554199.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CINO med +0.46% under den senaste timmen och -15.82% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Private Aviation Finance Token (CINO) Marknadsinformation

$ 10.96M
--
$ 16.62M
659.71M
999,905,807.540201
Det aktuella börsvärdet för Private Aviation Finance Token är $ 10.96M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CINO är 659.71M, med ett totalt utbud på 999905807.540201. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 16.62M.

Private Aviation Finance Token Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01647561
lägsta under 24-timmar
$ 0.01737985
högsta under 24-timmar

$ 0.01647561
$ 0.01737985
$ 0.053481
$ 0.01554199
+0.46%

-2.62%

-15.82%

-15.82%

Private Aviation Finance Token (CINO) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Private Aviation Finance Token till USD $ -0.0004481698087416.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Private Aviation Finance Token till USD $ -0.0093046443.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Private Aviation Finance Token till USD $ -0.0097685066.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Private Aviation Finance Token till USD $ -0.02755493136927386.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0004481698087416-2.62%
30 dagar$ -0.0093046443-55.98%
60 dagar$ -0.0097685066-58.78%
90 dagar$ -0.02755493136927386-62.37%

Prisförutsägelse för Private Aviation Finance Token

Private Aviation Finance Token (CINO) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CINO $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Private Aviation Finance Token (CINO) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Private Aviation Finance Token potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är Private Aviation Finance Token (CINO)

The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Private Aviation Finance Token (CINO) resurs

Folk frågar också: Andra frågor om Private Aviation Finance Token

Hur mycket kommer 1 Private Aviation Finance Token att vara värd år 2030?
Om Private Aviation Finance Token skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Private Aviation Finance Token-priser och förväntad avkastning.
Private Aviation Finance Token (CINO) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.