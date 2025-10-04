Utforska Privapp Network(BPRIVA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BPRIVA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Privapp Network(BPRIVA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BPRIVA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om BPRIVA BPRIVA prisinformation BPRIVA whitepaper BPRIVA officiell webbplats BPRIVA tokenomics BPRIVA Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Privapp Network (BPRIVA) / Tokenomik / Privapp Network (BPRIVA) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Privapp Network(BPRIVA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD privapp-network tokenomics Information om privapp-network Privapp Network (BPRIVA) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Privapp Network(BPRIVA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 57.66K $ 57.66K $ 57.66K Totalt utbud: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerande utbud $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M FDV (värdering efter full utspädning): $ 179.63K $ 179.63K $ 179.63K Högsta någonsin: $ 4.78 $ 4.78 $ 4.78 Lägsta någonsin: $ 0.00860282 $ 0.00860282 $ 0.00860282 Aktuellt pris: $ 0.01796376 $ 0.01796376 $ 0.01796376 Läs mer om priset på Privapp Network(BPRIVA) Köp BPRIVA nu! Privapp Network (BPRIVA) Information An ecosystem that allows you to create your websites and selling your services or products, while reserving your privacy. The right to privacy is a concept that many users need. So we decided to create this ecosystem and offer it to our customers. Chain signatures, secret chain transactions and hashed wallet addresses are used to hide sender-recipient addresses and transaction amounts. Chain signatures are defined as digital contracts that can be signed by all users belonging to a group, who have the key. Everyone in the group has the authority to sign, but the identity of the signer is unknown. Privapp offers users everything that a completely decentralized cryptocurrency ecosystem can have, without compromising the concept of privacy, our basic human right. WHAT IS PRIVA TOKEN? The Priva Token (PRIVA) is a utility token serves multiple objects in ensuring the safety and growth of our network. At first sight, PRIVA is a multi-fuctional token that drives behavior for both end users & developers. An ecosystem that allows you to create your websites and selling your services or products, while reserving your privacy. The right to privacy is a concept that many users need. So we decided to create this ecosystem and offer it to our customers. Chain signatures, secret chain transactions and hashed wallet addresses are used to hide sender-recipient addresses and transaction amounts. Chain signatures are defined as digital contracts that can be signed by all users belonging to a group, who have the key. Everyone in the group has the authority to sign, but the identity of the signer is unknown. Privapp offers users everything that a completely decentralized cryptocurrency ecosystem can have, without compromising the concept of privacy, our basic human right. WHAT IS PRIVA TOKEN? The Priva Token (PRIVA) is a utility token serves multiple objects in ensuring the safety and growth of our network. At first sight, PRIVA is a multi-fuctional token that drives behavior for both end users & developers. Officiell webbplats: https://privapp.network/ Whitepaper: https://privapp.network/assets/documents/whitepaper_en.pdf Privapp Network (BPRIVA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Privapp Network (BPRIVA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BPRIVA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BPRIVA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BPRIVA:s tokenomics, utforska BPRIVA-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BPRIVA Vill du veta vart BPRIVA kan vara på väg? På BPRIVA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BPRIVA-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn