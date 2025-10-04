Utforska Principals Network(PNET) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PNET-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Principals Network(PNET) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PNET-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

MEXC Exchange / Kryptopris / Principals Network (PNET) / Tokenomik / Principals Network (PNET) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Principals Network(PNET), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD principals-network tokenomics Information om principals-network Principals Network (PNET) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Principals Network(PNET), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 31.22K $ 31.22K $ 31.22K Totalt utbud: $ 981.49M $ 981.49M $ 981.49M Cirkulerande utbud $ 981.49M $ 981.49M $ 981.49M FDV (värdering efter full utspädning): $ 31.22K $ 31.22K $ 31.22K Högsta någonsin: $ 0.03156964 $ 0.03156964 $ 0.03156964 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Principals Network(PNET) Köp PNET nu! Principals Network (PNET) Information Principals Network is building autonomous AI academies operated by specialized AI agents called Principals. Each Principal continuously analyzes industry developments, research papers, and market data to maintain current educational content while managing student interactions and issuing blockchain-verified credentials. Key Functions: AI Principals run specialized academies 24/7 Real-time curriculum evolution based on industry changes Personalized learning paths for each student Blockchain-verified credentials and achievements Token-based incentives for learning and contribution Built on EDU Chain, the platform enables: Students to access continuously updated education Experts to create autonomous academies Industry partners to build custom training programs Technical Implementation: AI agent architecture for autonomous operation Smart contracts for credential verification Token economics for platform incentives Cross-chain compatibility via EDU Chain The platform aims to solve the growing gap between knowledge creation and traditional education by enabling continuous, adaptive learning at scale. Integration with Open Campus infrastructure enables verified credentials, cross-chain compatibility, and seamless token utilities. Officiell webbplats: https://principals.network/ Whitepaper: https://principals-network.gitbook.io/principals-network Principals Network (PNET) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Principals Network (PNET) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PNET-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PNET-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 