prerich (PRERICH) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för prerich(PRERICH), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 79.30K
Totalt utbud: $ 999.75M
Cirkulerande utbud $ 999.75M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 79.30K
Högsta någonsin: $ 0
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

prerich (PRERICH) Information

Prerich stands out by redefining wealth as a state of mind, focusing on how individuals perceive their financial future rather than their current financial status. This mindset shift encourages people to see wealth as confidence and potential, not just what's in their wallets. What truly sets Prerich apart is its embrace of humor and meme culture, using creativity and wit to make financial concepts fun. By blending ambition with a playful, community-driven approach, Prerich offers a fresh and empowering perspective on success, fostering a culture that values optimism, resilience, and forward-thinking.

Officiell webbplats: https://getprerich.vip/

prerich (PRERICH) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i prerich (PRERICH) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet PRERICH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många PRERICH-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.