Prediqt Pris idag

Livepriset för Prediqt (PRQT) idag är $ 0.000029, med en förändring på 1.51% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PRQT till USD är$ 0.000029 per PRQT.

Prediqt rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 28,764, med ett cirkulerande utbud på 991.84M PRQT. Under de senaste 24 timmarna handlades PRQT mellan $ 0.00002873 (lägsta) och $ 0.00002956 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0007339, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00002688.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PRQT med +0.17% under den senaste timmen och -20.62% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Prediqt (PRQT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 28.76K$ 28.76K $ 28.76K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 28.76K$ 28.76K $ 28.76K Cirkulationsutbud 991.84M 991.84M 991.84M Totalt utbud 991,844,853.2545223 991,844,853.2545223 991,844,853.2545223

