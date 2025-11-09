Predi by Virtuals Pris idag

Livepriset för Predi by Virtuals (PREDI) idag är $ 0.00832556, med en förändring på 22.68% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PREDI till USD är$ 0.00832556 per PREDI.

Predi by Virtuals rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,154,460, med ett cirkulerande utbud på 498.97M PREDI. Under de senaste 24 timmarna handlades PREDI mellan $ 0.00832607 (lägsta) och $ 0.01076798 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01911756, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PREDI med -4.81% under den senaste timmen och -42.17% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Predi by Virtuals (PREDI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.15M$ 4.15M $ 4.15M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.32M$ 8.32M $ 8.32M Cirkulationsutbud 498.97M 498.97M 498.97M Totalt utbud 998,970,363.0 998,970,363.0 998,970,363.0

