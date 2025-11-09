Praxis Pris idag

Livepriset för Praxis (PRXS) idag är $ 0.01309418, med en förändring på 17.97% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PRXS till USD är$ 0.01309418 per PRXS.

Praxis rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,310,081, med ett cirkulerande utbud på 100.00M PRXS. Under de senaste 24 timmarna handlades PRXS mellan $ 0.01305842 (lägsta) och $ 0.01615492 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.071311, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00293899.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PRXS med -0.83% under den senaste timmen och -3.83% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Praxis (PRXS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Praxis är $ 1.31M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PRXS är 100.00M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.31M.