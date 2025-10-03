Utforska PowerPool Concentrated Voting Power(CVP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CVP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska PowerPool Concentrated Voting Power(CVP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CVP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

CVP prisinformation CVP whitepaper CVP officiell webbplats CVP tokenomics CVP Prisförutsägelse

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för PowerPool Concentrated Voting Power(CVP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 270.71K
Totalt utbud: $ 100.00M
Cirkulerande utbud $ 32.39M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 835.79K
Högsta någonsin: $ 17.27
Lägsta någonsin: $ 0.0036564
Aktuellt pris: $ 0.00836066

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Information

About PowerPool

PowerPool actively manages the decentralized and permissionless DePIN network of Keepers (PowerAgent V2) enabling DeFi automation and empowering AI Agents by providing reliable and cost-effective transaction automation. PowerAgent V2 acts as a "Transaction Execution as a Service" tool, allowing users, protocols, and DAOs to streamline the execution process of daily on-chain routines, complex DeFi strategies, and decisions made by AI Agents. The protocol's goal is to superpower L1/L2 networks by bringing in substantial liquidity, a massive userbase, and lots of transactions. Currently deployed on Ethereum (mainnet and the Sepolia testnet), Arbitrum One, Polygon, Gnosis, and Base, PowerPools aims to cover most major L1 and L2 chains in the near future.

Transaction Execution as a Service

The main service of PowerPool's DePIN network of Keepers is the automatic execution of blockchain transactions and their sequences based on on-chain and off-chain triggers. On-chain automation opens up a whole new world of opportunities for multiple sectors of Web3: novel DeFi strategies, DAO management, streamlining protocol operation, AI Agents, etc.

How does outsourcing transaction execution benefit the ecosystem?

- AI Agents gain the ability to convert generated intents into on-chain actions, facilitating their interaction with Web3 protocols.

Users and protocols can engage in DeFi with improved efficiency, lower response times, and automate routine transactions to boost reliability and UX.

DAOs can set up autonomous payment streams, open up new asset management opportunities, and enhance governance procedures reducing the risk of human error.

Officiell webbplats: https://powerpool.finance
Whitepaper: https://docs.powerpool.finance/powerpool-and-poweragent-network

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet CVP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud: Taket för hur många CVP-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn