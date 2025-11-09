Powerloom Pris idag

Livepriset för Powerloom (POWER) idag är $ 0.00337716, med en förändring på 1.29% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för POWER till USD är$ 0.00337716 per POWER.

Powerloom rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 529,428, med ett cirkulerande utbud på 156.77M POWER. Under de senaste 24 timmarna handlades POWER mellan $ 0.00324717 (lägsta) och $ 0.00429976 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.330112, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00296729.

I kortsiktigt resultat, rörde sig POWER med +0.35% under den senaste timmen och -14.12% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Powerloom (POWER) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 529.43K$ 529.43K $ 529.43K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.38M$ 3.38M $ 3.38M Cirkulationsutbud 156.77M 156.77M 156.77M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Powerloom är $ 529.43K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av POWER är 156.77M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.38M.