Power Play Pris idag

Livepriset för Power Play (POWER) idag är $ 0.00000823, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för POWER till USD är$ 0.00000823 per POWER.

Power Play rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,228.76, med ett cirkulerande utbud på 1.00B POWER. Under de senaste 24 timmarna handlades POWER mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0006774, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000504.

I kortsiktigt resultat, rörde sig POWER med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Power Play (POWER) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 8.23K$ 8.23K $ 8.23K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.23K$ 8.23K $ 8.23K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Power Play är $ 8.23K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av POWER är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.23K.