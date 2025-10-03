Utforska Potcoin(POT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om POT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Potcoin(POT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om POT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Potcoin (POT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Potcoin(POT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 887.33K $ 887.33K $ 887.33K Totalt utbud: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Cirkulerande utbud $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 887.33K $ 887.33K $ 887.33K Högsta någonsin: $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 Lägsta någonsin: $ 0.00010227 $ 0.00010227 $ 0.00010227 Aktuellt pris: $ 0.00211269 $ 0.00211269 $ 0.00211269 Läs mer om priset på Potcoin(POT) Köp POT nu! Potcoin (POT) Information PotCoin is one of the first coins ever created, launched on January 21, 2014, just 46 days after Dogecoin. Now operating exclusively on the Solana blockchain, it serves as a digital payment solution for the legal cannabis industry, enabling secure and efficient transactions for businesses and consumers. ⱣotCoin has become the very first coin to add a new form of staking with the "High Rollers Club", which offers rewards, including NFTs and event access, ⱣotCoin gear, as staking rewards for our community. Fostering community engagement and utility for our unprecedented reach and influence. PotCoin's organic meme-driven identity, rooted in cannabis culture, sky rocketed to the world stage by sponsoring Dennis Rodman's historic brokerage of the only denuclearization agreement ever made between the United States under President Trump and Chairman Kim of N. Korea. What lies in the next chapter of ⱣotCoin? Find out yourself and give us a follow.

Officiell webbplats: https://www.potcoin.com Fostering community engagement and utility for our unprecedented reach and influence. PotCoin's organic meme-driven identity, rooted in cannabis culture, sky rocketed to the world stage by sponsoring Dennis Rodman's historic brokerage of the only denuclearization agreement ever made between the United States under President Trump and Chairman Kim of N. Korea. What lies in the next chapter of ⱣotCoin? Find out yourself and give us a follow. Officiell webbplats: https://www.potcoin.com Potcoin (POT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Potcoin (POT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet POT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många POT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår POT:s tokenomics, utforska POT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för POT Vill du veta vart POT kan vara på väg? På POT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se POT-tokens prisförutsägelse nu! 