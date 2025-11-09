BörsDEX+
Livepriset för Portals idag är 0.02475857 USD.PORTALS börsvärdet är 5,694,299 USD. Följ prisuppdateringar för PORTALS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Portals Pris idag

Livepriset för Portals (PORTALS) idag är $ 0.02475857, med en förändring på 6.52% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PORTALS till USD är$ 0.02475857 per PORTALS.

Portals rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,694,299, med ett cirkulerande utbud på 230.00M PORTALS. Under de senaste 24 timmarna handlades PORTALS mellan $ 0.02435778 (lägsta) och $ 0.02654553 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.269855, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01907706.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PORTALS med +0.02% under den senaste timmen och +12.89% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Det aktuella börsvärdet för Portals är $ 5.69M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PORTALS är 230.00M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 24.76M.

Portals (PORTALS) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Portals till USD $ -0.00172547050491248.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Portals till USD $ -0.0100576441.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Portals till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Portals till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00172547050491248-6.51%
30 dagar$ -0.0100576441-40.62%
60 dagar$ 0--
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Portals

Portals (PORTALS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PORTALS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Portals (PORTALS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Portals potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är Portals (PORTALS)

Portals is a browser-based, no-code game creation platform designed to unlock the full potential of user-generated content (UGC). By combining easy-to-use game-building tools with a tokenized asset layer, Portals allows creators to not only build and publish games—but also participate in a shared economic network that supports ownership, growth, and revenue generation.

Portals builds on this momentum by introducing new primitives that supercharge the UGC model. Games built on Portals exist within a shared, interconnected ecosystem where tokenized assets can move between games and users—enabling network effects that benefit creators and players alike. Importantly, this interoperability is native to Portals and optimized for games within the ecosystem, creating a flywheel of engagement and value across the network.

Portals (PORTALS) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.