Livepriset för Portals (PORTALS) idag är $ 0.02475857, med en förändring på 6.52% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PORTALS till USD är$ 0.02475857 per PORTALS.

Portals rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,694,299, med ett cirkulerande utbud på 230.00M PORTALS. Under de senaste 24 timmarna handlades PORTALS mellan $ 0.02435778 (lägsta) och $ 0.02654553 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.269855, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01907706.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PORTALS med +0.02% under den senaste timmen och +12.89% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Portals (PORTALS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.69M$ 5.69M $ 5.69M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 24.76M$ 24.76M $ 24.76M Cirkulationsutbud 230.00M 230.00M 230.00M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

