Poppy (POPPY) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Poppy(POPPY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 82.73K
Totalt utbud: $ 1000.00M
Cirkulerande utbud $ 1000.00M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 82.73K
Högsta någonsin: $ 0.01074525
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

Poppy (POPPY) Information

Hippo hooray! Metro Richmond ZOO is excited to announce a heartwarming addition to our animal family just in time for the holidays: a baby pygmy hippo. The newborn arrived on December 9, 2024, after a 7-month gestation. Congratulations to pygmy hippo parents Iris and Corwin on the birth of another little girl. This is Iris and Corwin's 3rd calf in 4.5 years (all females!), and their 2nd calf to arrive right before the holidays. Most people don't get a hippopotamus for Christmas at all, so we feel lucky to have received two over the years. This birth was unique as it was the first time Iris gave birth in water. While common hippos usually give birth underwater, pygmy hippo calves can be born on land or in water. This token represents a baby pygmy hippo named Poppy.

Officiell webbplats: https://poppycto.xyz/

Poppy (POPPY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Poppy (POPPY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet POPPY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många POPPY-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.