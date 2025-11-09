Popi Pris idag

Livepriset för Popi (POPI) idag är $ 0.00113411, med en förändring på 8.80% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för POPI till USD är$ 0.00113411 per POPI.

Popi rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,134,111, med ett cirkulerande utbud på 1.00B POPI. Under de senaste 24 timmarna handlades POPI mellan $ 0.00111934 (lägsta) och $ 0.00125393 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00146295, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig POPI med +0.60% under den senaste timmen och -15.35% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Popi (POPI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Popi är $ 1.13M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av POPI är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.13M.