Livepriset för poors idag är 0.0000339 USD.POORS börsvärdet är 33,790 USD. Följ prisuppdateringar för POORS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för poors idag är 0.0000339 USD.POORS börsvärdet är 33,790 USD. Följ prisuppdateringar för POORS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för poors (POORS) idag är $ 0.0000339, med en förändring på 40.54% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för POORS till USD är$ 0.0000339 per POORS.
poors rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 33,790, med ett cirkulerande utbud på 996.88M POORS. Under de senaste 24 timmarna handlades POORS mellan $ 0.00002365 (lägsta) och $ 0.00003563 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00012567, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000375.
I kortsiktigt resultat, rörde sig POORS med -1.89% under den senaste timmen och +182.26% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
poors (POORS) Marknadsinformation
$ 33.79K
$ 33.79K$ 33.79K
--
----
$ 33.79K
$ 33.79K$ 33.79K
996.88M
996.88M 996.88M
996,879,962.5753491
996,879,962.5753491 996,879,962.5753491
Det aktuella börsvärdet för poors är $ 33.79K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av POORS är 996.88M, med ett totalt utbud på 996879962.5753491. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 33.79K.
poors Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00002365
$ 0.00002365$ 0.00002365
lägsta under 24-timmar
$ 0.00003563
$ 0.00003563$ 0.00003563
högsta under 24-timmar
$ 0.00002365
$ 0.00002365$ 0.00002365
$ 0.00003563
$ 0.00003563$ 0.00003563
$ 0.00012567
$ 0.00012567$ 0.00012567
$ 0.00000375
$ 0.00000375$ 0.00000375
-1.89%
+40.54%
+182.26%
+182.26%
poors (POORS) Prishistorik USD
Under dagen var prisförändringen på poors till USD $ 0. Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på poors till USD $ +0.0000023556. Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på poors till USD $ -0.0000134724. Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på poors till USD $ 0.
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
+40.54%
30 dagar
$ +0.0000023556
+6.95%
60 dagar
$ -0.0000134724
-39.74%
90 dagar
$ 0
--
Prisförutsägelse för poors
poors (POORS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för POORS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
poors (POORS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på poors potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som poors kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för POORS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på poors Price Prediction.
Vad är poors (POORS)
Thesis: The SUI blockchain and meme token ethics
This thesis analyzes meme tokens within the SUI ecosystem, focusing on projects deployed by identifiable developer teams like "$blub dev." It uses a hypothetical case study of a "Poor Coin" ($POORS) to examine the ethical implications of speculative finance within decentralized ecosystems. The research critically explores market dynamics, developer influence, and potential vulnerabilities for retail investors.
Introduction
The SUI blockchain, with its high-performance and innovative architecture, provides fertile ground for meme tokens. However, this rapid growth introduces ethical dilemmas regarding highly volatile assets. While the specific connection between a "$POORS" token and the "$blub dev" team is unverified, this thesis uses this hypothetical case to explore a broader phenomenon: the role of developer teams in shaping meme token markets.
Problem Statement
The SUI ecosystem enables rapid asset creation, which can be exploited by developer teams using narratives that appeal to financially vulnerable investors. This thesis questions the ethics of such projects by analyzing the market behaviors and outcomes related to developer-backed meme tokens. It assesses whether SUI's design for accessibility is being used for speculative, ethically questionable purposes.
Methodology
The study uses both quantitative and qualitative methods. Quantitative analysis involves tracking on-chain data for developer-backed meme tokens on SUI to identify potential market manipulation, such as whale behavior and token distribution. Qualitative analysis includes performing sentiment analysis on community discussions to understand how narratives are framed and received, and conducting discourse analysis on promotional materials from developer teams to identify misleading language.
Conclusion
The analysis aims to determine if developer-backed meme tokens on SUI, using provocative branding like "$POORS," represent genuine efforts toward financial inclusion or exploitative ventures. The findings can offer insights into the ethical responsibilities of developers, platforms, and investors, and provide a framework for addressing the challenges of speculative markets within decentralized ecosystems.
Thesis: The SUI blockchain and meme token ethics
This thesis analyzes meme tokens within the SUI ecosystem, focusing on projects deployed by identifiable developer teams like "$blub dev." It uses a hypothetical case study of a "Poor Coin" ($POORS) to examine the ethical implications of speculative finance within decentralized ecosystems. The research critically explores market dynamics, developer influence, and potential vulnerabilities for retail investors.
Introduction
The SUI blockchain, with its high-performance and innovative architecture, provides fertile ground for meme tokens. However, this rapid growth introduces ethical dilemmas regarding highly volatile assets. While the specific connection between a "$POORS" token and the "$blub dev" team is unverified, this thesis uses this hypothetical case to explore a broader phenomenon: the role of developer teams in shaping meme token markets.
Problem Statement
The SUI ecosystem enables rapid asset creation, which can be exploited by developer teams using narratives that appeal to financially vulnerable investors. This thesis questions the ethics of such projects by analyzing the market behaviors and outcomes related to developer-backed meme tokens. It assesses whether SUI's design for accessibility is being used for speculative, ethically questionable purposes.
Methodology
The study uses both quantitative and qualitative methods. Quantitative analysis involves tracking on-chain data for developer-backed meme tokens on SUI to identify potential market manipulation, such as whale behavior and token distribution. Qualitative analysis includes performing sentiment analysis on community discussions to understand how narratives are framed and received, and conducting discourse analysis on promotional materials from developer teams to identify misleading language.
Conclusion
The analysis aims to determine if developer-backed meme tokens on SUI, using provocative branding like "$POORS," represent genuine efforts toward financial inclusion or exploitative ventures. The findings can offer insights into the ethical responsibilities of developers, platforms, and investors, and provide a framework for addressing the challenges of speculative markets within decentralized ecosystems.
MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!
Folk frågar också: Andra frågor om poors
Hur mycket kommer 1 poors att vara värd år 2030?
Om poors skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella poors-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar poors idag?
Priset för poors är idag $ 0.0000339. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är poors fortfarande en bra investering?
poors förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i POORS, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för poors?
poors till ett värde av -- handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på poors?
Livepriset för POORS uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för poors i den valuta du föredrar, besök POORS Pris för mer information.
Vad påverkar priset för poors?
Priset på POORS påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
101,776.82
+0.06%
ETH
3,373.11
-0.10%
SOL
156.21
-0.29%
UCN
1,496.97
0.00%
USDC
1.0002
0.00%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för POORS på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret POORS/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om poorss kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer poors-priset att stiga i år?
poors priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för poors (POORS) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:19:35 (UTC+8)
poors (POORS) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.