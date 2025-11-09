poors Pris idag

Livepriset för poors (POORS) idag är $ 0.0000339, med en förändring på 40.54% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för POORS till USD är$ 0.0000339 per POORS.

poors rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 33,790, med ett cirkulerande utbud på 996.88M POORS. Under de senaste 24 timmarna handlades POORS mellan $ 0.00002365 (lägsta) och $ 0.00003563 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00012567, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000375.

I kortsiktigt resultat, rörde sig POORS med -1.89% under den senaste timmen och +182.26% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

poors (POORS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 33.79K$ 33.79K $ 33.79K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 33.79K$ 33.79K $ 33.79K Cirkulationsutbud 996.88M 996.88M 996.88M Totalt utbud 996,879,962.5753491 996,879,962.5753491 996,879,962.5753491

