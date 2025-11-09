poop aura Pris idag

Livepriset för poop aura (POOP) idag är --, med en förändring på 5.98% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för POOP till USD är-- per POOP.

poop aura rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 422,668, med ett cirkulerande utbud på 999.71M POOP. Under de senaste 24 timmarna handlades POOP mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00305409, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig POOP med +1.43% under den senaste timmen och +6.48% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

poop aura (POOP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 422.67K$ 422.67K $ 422.67K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 422.67K$ 422.67K $ 422.67K Cirkulationsutbud 999.71M 999.71M 999.71M Totalt utbud 999,711,719.621178 999,711,719.621178 999,711,719.621178

Det aktuella börsvärdet för poop aura är $ 422.67K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av POOP är 999.71M, med ett totalt utbud på 999711719.621178. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 422.67K.