Poop Pris idag

Livepriset för Poop (POOP) idag är $ 0.01768427, med en förändring på 6.89% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för POOP till USD är$ 0.01768427 per POOP.

Poop rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,918,319, med ett cirkulerande utbud på 165.02M POOP. Under de senaste 24 timmarna handlades POOP mellan $ 0.01654445 (lägsta) och $ 0.01796972 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.064116, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01223167.

I kortsiktigt resultat, rörde sig POOP med -1.04% under den senaste timmen och +9.70% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Poop (POOP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 17.68M$ 17.68M $ 17.68M Cirkulationsutbud 165.02M 165.02M 165.02M Totalt utbud 999,998,351.803749 999,998,351.803749 999,998,351.803749

