Livepriset för Poolz Finance (POOLX) idag är $ 0,188827, med en förändring på 2,16% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för POOLX till USD är$ 0,188827 per POOLX.

Poolz Finance rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 975 979, med ett cirkulerande utbud på 5,23M POOLX. Under de senaste 24 timmarna handlades POOLX mellan $ 0,184924 (lägsta) och $ 0,195725 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 7,18, medan det lägsta priset någonsin var $ 0,155338.

I kortsiktigt resultat, rörde sig POOLX med +0,14% under den senaste timmen och -13,62% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Marknadsvärde $ 975,98K$ 975,98K $ 975,98K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1,03M$ 1,03M $ 1,03M Cirkulationsutbud 5,23M 5,23M 5,23M Totalt utbud 5 500 000,0 5 500 000,0 5 500 000,0

