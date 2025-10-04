Utforska Pooku($POOKU) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om $POOKU-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Pooku($POOKU) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om $POOKU-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Pooku ($POOKU) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Pooku($POOKU), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 22.22K
Totalt utbud: $ 1.00B
Cirkulerande utbud $ 1.00B
FDV (värdering efter full utspädning): $ 22.22K
Högsta någonsin: $ 0.00430338
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

Pooku ($POOKU) Information

Welcome to Pooku! Inspired by the adorable "dog with hats" meme, Pooku is here to bring smiles and excitement to your crypto journey. Pooku is the brother of Dog with Hat, ACHI, and can also be seen on Ma_babezz's Twitter. Follow the owner of Dog with Hat on Instagram: ma_babezz! Pooku is more than just a token; it's a celebration of the internet's quirky and endearing humor. Inspired by the iconic "dogwifhats" meme, Pooku embodies the playful spirit and creativity of the meme community. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or new to the scene, Pooku offers a fun and engaging way to be part of something special. Get ready to laugh, trade, and hodl with Pooku!

Officiell webbplats: https://pookuonsol.com/

Pooku ($POOKU) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Pooku ($POOKU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet $POOKU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många $POOKU-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.