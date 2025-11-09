Ponzimon Pris idag

Livepriset för Ponzimon (PONZI) idag är $ 0.00791548, med en förändring på 6.52% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PONZI till USD är$ 0.00791548 per PONZI.

Ponzimon rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 46,767, med ett cirkulerande utbud på 5.91M PONZI. Under de senaste 24 timmarna handlades PONZI mellan $ 0.00700599 (lägsta) och $ 0.00790402 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.519954, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00421223.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PONZI med +5.82% under den senaste timmen och -11.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Ponzimon (PONZI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 46.77K$ 46.77K $ 46.77K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 96.10K$ 96.10K $ 96.10K Cirkulationsutbud 5.91M 5.91M 5.91M Totalt utbud 12,140,417.23641 12,140,417.23641 12,140,417.23641

