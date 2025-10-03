Utforska Polly(POLLY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om POLLY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Polly(POLLY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om POLLY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

POLLY Prisförutsägelse Polly (POLLY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Polly(POLLY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 3.77M $ 3.77M $ 3.77M Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.77M $ 3.77M $ 3.77M Högsta någonsin: $ 0.01234714 $ 0.01234714 $ 0.01234714 Lägsta någonsin: $ 0.00198855 $ 0.00198855 $ 0.00198855 Aktuellt pris: $ 0.00377413 $ 0.00377413 $ 0.00377413 Läs mer om priset på Polly(POLLY) Polly (POLLY) Information Polly is an independent, character-driven memecoin inspired by the emotional storytelling and meme power of Web3-native brands. While Polly draws aesthetic and narrative inspiration from Pengu and the broader Pudgy Penguins universe, this project has no official affiliation with Pudgy Penguins or its parent company. Polly stands on her own as a symbol of resilience, warmth, and community-driven energy. As a memecoin, she blends cultural relevance with viral charm—designed to appeal to both crypto natives and newcomers alike. The project is focused on building a fun, supportive, and emotionally resonant community while carving out its own lane in the meme economy through digital expression, storytelling, and collective vibes. Officiell webbplats: https://pollyabstract.xyz/ Polly (POLLY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Polly (POLLY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet POLLY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många POLLY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår POLLY:s tokenomics, utforska POLLY-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för POLLY Vill du veta vart POLLY kan vara på väg? På POLLY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se POLLY-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn