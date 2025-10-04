Utforska Polinate(POLI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om POLI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Polinate(POLI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om POLI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Polinate (POLI) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Polinate(POLI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 131.55K
Totalt utbud: $ 500.00M
Cirkulerande utbud $ 232.71M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 282.65K
Högsta någonsin: $ 0.04661549
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0.00056693

Polinate (POLI) Information

Polinate is a next-generation crowdfunding platform designed to empower gamers, games and guilds. We provide gamers, games and guilds with an opportunity to raise funds for their projects in a permissionless way. We serve as a bridge between the projects and the crypto/NFT communities. We are building the backbone of the new play-to-earn gaming industry and the metaverse. It doesn't matter where you are from, social status, banked or unbanked. If you add value, you benefit.

Officiell webbplats: https://www.polinate.io/

Polinate (POLI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Polinate (POLI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet POLI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många POLI-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.