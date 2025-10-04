Polar Inu (POLAR) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Polar Inu(POLAR), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 05:16:41 (UTC+8)
USD

Polar Inu (POLAR) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Polar Inu(POLAR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 8.33K
$ 8.33K
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 8.33K
$ 8.33K
Högsta någonsin:
$ 0
$ 0
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
$ 0

Polar Inu (POLAR) Information

Polar Inu (POLAR) Polar Inu (POLAR) Solana PumpFun Relaunch Polar Inu is a pioneering DeFi project built on the Solana blockchain, inspired by Polar, a resilient 9.5-year-old Siberian Husky. Our mission is to raise awareness for Polar’s medical treatments through innovative blockchain solutions and community engagement. By leveraging the power of decentralized finance, we aim to set a new standard of care for canines with cancer while fostering a supportive, transparent, and engaged global community. Join us in this special Solana PumpFun Relaunch FairLaunch Edition and be a part of our journey to make a difference! 🌟🐾❄️ Airdrop Note: 5% of the total supply (50,000,000 $POLAR) will be allocated to OG holders and early contributors. Your early support is invaluable to us!

Officiell webbplats:
https://www.polarinu.xyz
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1z3-cAcxXg9nAWXb9VCcZm2na-UGd154U/view

Polar Inu (POLAR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Polar Inu (POLAR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet POLAR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många POLAR-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår POLAR:s tokenomics, utforska POLAR-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för POLAR

Vill du veta vart POLAR kan vara på väg? På POLAR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

