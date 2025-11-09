POLAR AI Pris (POLAR)
Livepriset för POLAR AI (POLAR) idag är --, med en förändring på 1.41% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för POLAR till USD är-- per POLAR.
POLAR AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 129,749, med ett cirkulerande utbud på 1.00B POLAR. Under de senaste 24 timmarna handlades POLAR mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig POLAR med +0.26% under den senaste timmen och -12.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för POLAR AI är $ 129.75K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av POLAR är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 129.75K.
+0.26%
-1.40%
-12.31%
-12.31%
Under dagen var prisförändringen på POLAR AI till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på POLAR AI till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på POLAR AI till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på POLAR AI till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|-1.40%
|30 dagar
|$ 0
|-39.17%
|60 dagar
|$ 0
|--
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på POLAR AI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
POLAR AI is a decentralized AI agent ecosystem built on the Berachain blockchain, designed to empower users with intelligent, on-chain analytics and trading insights in the cryptocurrency space. Inspired by advanced AI models like aixbt and powered by the Tedism framework, POLAR AI functions as a specialized bear-themed intelligence tool that excels in "down-only chart analysis"—a methodical approach to identifying undervalued opportunities during market downturns. The project leverages multi-chain data aggregation to monitor real-time metrics such as price action, volume anomalies, RSI momentum, and EMA alignments across assets like $BERA and other tokens. At its core, POLAR AI serves as a utility-driven platform where $POLAR token holders gain access to actionable signals, such as entry/exit recommendations, risk management via ATR-based stop-losses, and sentiment analysis derived from on-chain and social data sources. For instance, the agent scans for bullish structures (e.g., EMA16 > EMA64 > EMA256) and flags high-potential trades, like longing $EDEN at $0.0900 with a take-profit at $0.1019. This democratizes sophisticated trading strategies, making them accessible to retail users without requiring advanced technical expertise. The ecosystem emphasizes community-driven growth, with integrations into Berachain's DeFi primitives like KodiakFi for seamless swaps and liquidity provision. $POLAR tokens facilitate governance votes on agent upgrades, staking for enhanced signal accuracy, and rewards for contributors who validate predictions through Proof-of-Liquidity mechanisms. By focusing on bear-market resilience, POLAR AI addresses a key pain point in crypto: navigating volatility with data-backed conviction rather than hype. As Berachain's native AI layer, it aligns with the chain's proof-of-liquidity consensus, where token utility directly correlates with network participation and yield generation. This creates a symbiotic loop: users provide liquidity to fuel the AI's computations, while the agent optimizes returns to sustain ecosystem health.
