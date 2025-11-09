POL Staked WBERA Pris idag

Livepriset för POL Staked WBERA (SWBERA) idag är $ 2.01, med en förändring på 0.38% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SWBERA till USD är$ 2.01 per SWBERA.

POL Staked WBERA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 31,711,748, med ett cirkulerande utbud på 15.80M SWBERA. Under de senaste 24 timmarna handlades SWBERA mellan $ 1.93 (lägsta) och $ 2.04 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 6.33, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.68.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SWBERA med +0.45% under den senaste timmen och -11.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

POL Staked WBERA (SWBERA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 31.71M$ 31.71M $ 31.71M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 31.71M$ 31.71M $ 31.71M Cirkulationsutbud 15.80M 15.80M 15.80M Totalt utbud 15,797,112.14543923 15,797,112.14543923 15,797,112.14543923

Det aktuella börsvärdet för POL Staked WBERA är $ 31.71M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SWBERA är 15.80M, med ett totalt utbud på 15797112.14543923. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 31.71M.