PokPok Agent Brain by Virtuals Pris idag

Livepriset för PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) idag är $ 0.0021891, med en förändring på 11.75% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CTDA till USD är$ 0.0021891 per CTDA.

PokPok Agent Brain by Virtuals rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 354,593, med ett cirkulerande utbud på 161.53M CTDA. Under de senaste 24 timmarna handlades CTDA mellan $ 0.00217712 (lägsta) och $ 0.00252829 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01343034, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00120611.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CTDA med +0.33% under den senaste timmen och -27.80% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 354.59K$ 354.59K $ 354.59K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Cirkulationsutbud 161.53M 161.53M 161.53M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för PokPok Agent Brain by Virtuals är $ 354.59K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CTDA är 161.53M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.20M.