Pog Coin (POGS) Tokenomics

Pog Coin (POGS) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Pog Coin(POGS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 17:35:33 (UTC+8)
USD

Pog Coin (POGS) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Pog Coin(POGS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M
Totalt utbud:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Cirkulerande utbud
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M
Högsta någonsin:
$ 0.04968455
$ 0.04968455$ 0.04968455
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuellt pris:
$ 0.00061624
$ 0.00061624$ 0.00061624

Pog Coin (POGS) Information

POG Digital, the digital subsidiary of the iconic 90s brand POG®, leverages blockchain technology to merge nostalgic collectibles with contemporary digital assets. It offers an innovative ecosystem where digital and physical POG collectibles are intertwined, powered by its own cryptocurrency, POG™ Coin. The platform not only caters to collectors and gamers but also serves as a tool for game developers, enabling seamless integration of blockchain features into their games.

Officiell webbplats:
https://explore.pogdigital.com/
Whitepaper:
https://www.pogdigital.com/assets/docs/POG%20Digital%20Whitepaper.pdf

Pog Coin (POGS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Pog Coin (POGS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet POGS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många POGS-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår POGS:s tokenomics, utforska POGS-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för POGS

Vill du veta vart POGS kan vara på väg? På POGS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn