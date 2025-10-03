Utforska Pocketcoin(PKOIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PKOIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Pocketcoin(PKOIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PKOIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Pocketcoin (PKOIN) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Pocketcoin(PKOIN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 8.83M
Totalt utbud: $ 12.29M
Cirkulerande utbud $ 11.42M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 9.49M
Högsta någonsin: $ 6.71
Lägsta någonsin: $ 0.096816
Aktuellt pris: $ 0.772551

Pocketcoin (PKOIN) Information

Pocketnet is a decentralized social network based on the blockchain. There is no central authority or corporation. Platform is run by equal nodes on a blockchain with no centralized server. All revenue is split between node operators and content creators. Node operators stake Pocketcoin in order to mint blocks with rewards and transactions fees. Half of rewards in each block go to content creators based on ratings their content gathers from users.

Officiell webbplats: https://pocketnet.app/

Pocketcoin (PKOIN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Pocketcoin (PKOIN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet PKOIN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många PKOIN-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.