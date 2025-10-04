PNL Games (PNL) Tokenomics

PNL Games (PNL) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om PNL Games(PNL), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 05:16:19 (UTC+8)
USD

PNL Games (PNL) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för PNL Games(PNL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 5.84K
$ 5.84K
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 950.03M
$ 950.03M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 6.14K
$ 6.14K
Högsta någonsin:
$ 0
$ 0
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
$ 0

PNL Games (PNL) Information

PNL Games is the first fully on-chain PVP trading competition. Players contribute (X) SOL to a shared pot and trade against each other in real-time. Our protocol tracks each wallet’s PNL, and the top performer wins the entire pot. We're scaling with private matches, custom game modes, referral rewards, staking, social sync, and more — all designed to create the most competitive and rewarding trading experience on Solana.

Officiell webbplats:
https://www.pnlgames.com/
Whitepaper:
https://docs.pnlgames.com/

PNL Games (PNL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i PNL Games (PNL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet PNL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många PNL-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår PNL:s tokenomics, utforska PNL-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för PNL

Vill du veta vart PNL kan vara på väg? På PNL sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn