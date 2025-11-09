PLURcoin Pris idag

Livepriset för PLURcoin (PLUR) idag är $ 0.00017206, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PLUR till USD är$ 0.00017206 per PLUR.

PLURcoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 188,747, med ett cirkulerande utbud på 1.10B PLUR. Under de senaste 24 timmarna handlades PLUR mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00022573, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00015891.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PLUR med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

PLURcoin (PLUR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 188.75K$ 188.75K $ 188.75K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 9.65M$ 9.65M $ 9.65M Cirkulationsutbud 1.10B 1.10B 1.10B Totalt utbud 56,097,013,924.83797 56,097,013,924.83797 56,097,013,924.83797

