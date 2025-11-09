BörsDEX+
Livepriset för PLURcoin idag är 0.00017206 USD.PLUR börsvärdet är 188,747 USD. Följ prisuppdateringar för PLUR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

PLURcoin Pris (PLUR)

$0.00017206
0.00%1D
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare.
PLURcoin (PLUR) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:41:28 (UTC+8)

PLURcoin Pris idag

Livepriset för PLURcoin (PLUR) idag är $ 0.00017206, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PLUR till USD är$ 0.00017206 per PLUR.

PLURcoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 188,747, med ett cirkulerande utbud på 1.10B PLUR. Under de senaste 24 timmarna handlades PLUR mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00022573, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00015891.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PLUR med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

PLURcoin (PLUR) Marknadsinformation

$ 188.75K
--
$ 9.65M
1.10B
56,097,013,924.83797
Det aktuella börsvärdet för PLURcoin är $ 188.75K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PLUR är 1.10B, med ett totalt utbud på 56097013924.83797. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 9.65M.

PLURcoin Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0
$ 0.00022573
$ 0.00015891
--

--

0.00%

0.00%

PLURcoin (PLUR) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på PLURcoin till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på PLURcoin till USD $ -0.0000402337.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på PLURcoin till USD $ -0.0000391402.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på PLURcoin till USD $ -0.00004522024453897225.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ -0.0000402337-23.38%
60 dagar$ -0.0000391402-22.74%
90 dagar$ -0.00004522024453897225-20.81%

Prisförutsägelse för PLURcoin

PLURcoin (PLUR) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PLUR $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
PLURcoin (PLUR) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på PLURcoin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som PLURcoin kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PLUR prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på PLURcoin Price Prediction.

Vad är PLURcoin (PLUR)

PLURcoin is a community-driven cryptocurrency designed to power transactions within the music, entertainment, and festival ecosystems. Built on secure and efficient blockchain technology, PLURcoin enables fast, transparent, and decentralized payments while fostering a global culture of Peace, Love, Unity, and Respect (PLUR) — values that have long been the foundation of dance music and festival culture around the world.

At its core, PLURcoin seeks to become the native digital currency of the entertainment industry, particularly within the electronic dance music (EDM) space. The project’s mission is to bring blockchain benefits to real-world communities that gather around music, art, and shared experiences. By offering an efficient and borderless means of payment, PLURcoin aims to make it easier for fans to buy event tickets, merchandise, and artist-related products, while reducing transaction fees and improving accessibility compared to traditional payment methods.

PLURcoin goes beyond just being a payment method — it is designed to create an entire ecosystem where fans, artists, and event organizers can engage in new and meaningful ways. Through the PLUR Wallet, token holders will soon have access to exclusive digital drops from leading EDM artists, including collectibles, unreleased music, and premium content. These initiatives will provide fans with deeper connections to the artists and events they love, while giving creators a new, blockchain-enabled channel to reward their supporters directly.

The project is actively pursuing partnerships with major EDM festivals around the world, seeking to integrate PLURcoin as a native payment solution at live events. This means fans may one day use PLURcoin not only for online purchases but also for on-site transactions, creating a seamless and modern festival experience. The PLURcoin roadmap also envisions community governance features, where token holders will be able to participate in decision-making processes, such as voting on future partnerships, event sponsorships, or charitable initiatives.

PLURcoin’s commitment to transparency, decentralization, and community participation sets it apart from many other cryptocurrencies. A significant portion of the token supply has already been burned to increase scarcity and demonstrate the team’s dedication to long-term value, while a portion of tokens remains locked for charitable purposes aligned with PLUR principles.

In summary, PLURcoin is about much more than cryptocurrency — it is about uniting a global community under a shared ethos of Peace, Love, Unity, and Respect, using blockchain technology to empower fans, artists, and organizers in the modern entertainment landscape.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för.

Hur mycket kommer 1 PLURcoin att vara värd år 2030?
Om PLURcoin skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella PLURcoin-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:41:28 (UTC+8)

PLURcoin (PLUR) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om PLURcoin

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut.