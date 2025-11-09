Plume Staked ETH Pris idag

Livepriset för Plume Staked ETH (PETH) idag är $ 3,347.19, med en förändring på 1.53% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PETH till USD är$ 3,347.19 per PETH.

Plume Staked ETH rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 154,993, med ett cirkulerande utbud på 46.31 PETH. Under de senaste 24 timmarna handlades PETH mellan $ 3,314.02 (lägsta) och $ 3,414.4 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 4,947.99, medan det lägsta priset någonsin var $ 3,072.06.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PETH med +0.12% under den senaste timmen och -11.99% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Plume Staked ETH (PETH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 154.99K$ 154.99K $ 154.99K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 154.99K$ 154.99K $ 154.99K Cirkulationsutbud 46.31 46.31 46.31 Totalt utbud 46.30533766795775 46.30533766795775 46.30533766795775

Det aktuella börsvärdet för Plume Staked ETH är $ 154.99K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PETH är 46.31, med ett totalt utbud på 46.30533766795775. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 154.99K.