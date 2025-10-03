Plaza BondETH (BONDETH) Tokenomics
Plaza BondETH (BONDETH) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Plaza BondETH(BONDETH), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Plaza BondETH (BONDETH) Information
Plaza Finance is the public square for on-chain bonds and leverage, building innovative programmable derivative protocols. Through tokenized vault structures that enable any risk-return profile to be created on any asset, users are empowered with novel strategies for yield generation and asset exposure within the decentralized finance ecosystem. For more information, please visit https://www.plaza.finance/
Plaza BondETH (BONDETH) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Plaza BondETH (BONDETH) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet BONDETH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många BONDETH-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
