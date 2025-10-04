Utforska Plastiks(PLASTIK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PLASTIK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Plastiks(PLASTIK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PLASTIK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Plastiks (PLASTIK) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Plastiks(PLASTIK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 164.93K $ 164.93K $ 164.93K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 470.26M $ 470.26M $ 470.26M FDV (värdering efter full utspädning): $ 350.71K $ 350.71K $ 350.71K Högsta någonsin: $ 0.260756 $ 0.260756 $ 0.260756 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00035071 $ 0.00035071 $ 0.00035071 Läs mer om priset på Plastiks(PLASTIK) Köp PLASTIK nu! Plastiks (PLASTIK) Information Plastiks is a product of Nozama, Nozama was founded back in early 2019 with the objective to become the world’s largest sustainability technology company, and that goal remains more true than ever. Plastiks.io is a marketplace utilizing a smart contract approach to merge two-multibillion-dollar industries: NFTs and Recycling. The Plastiks platform allows recyclers to mint and sell NFTs as recycling guarantees so that recyclers can monetize their recycling data. Producers of single-use plastic can increase traceability of their single-use packaging. All recyclers and artists will need to use plastik to create their NFTs. The producers of plastic or the consumer brands will be incentivized to buy these NFTs with Plastik. Officiell webbplats: https://plastiks.io Plastiks (PLASTIK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Plastiks (PLASTIK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PLASTIK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PLASTIK-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår PLASTIK:s tokenomics, utforska PLASTIK-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för PLASTIK Vill du veta vart PLASTIK kan vara på väg? På PLASTIK sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.