PLANZ (Z) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för PLANZ(Z), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 3.73M $ 3.73M $ 3.73M Totalt utbud: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerande utbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.73M $ 3.73M $ 3.73M Högsta någonsin: $ 0.0421567 $ 0.0421567 $ 0.0421567 Lägsta någonsin: $ 0.01580232 $ 0.01580232 $ 0.01580232 Aktuellt pris: $ 0.03726022 $ 0.03726022 $ 0.03726022 PLANZ (Z) Information PLANZ.inc will issue $Z as a corporate token. Unlike tokens dedicated to specific DApps (such as games or DeFi), $Z is associated with all 10+ projects in which PLANZ.inc is involved. How tokens will be used after buyback A certain percentage of the revenue from each project will be used to buy back **$Z tokens** and distribute the tokens as follows: 50% → Distributed as $Z staking rewards 50% → Stored as **treasury** and used for future reward distributions This mechanism will sustainably increase the value of $Z and support the development of the entire PLANZ.inc ecosystem. In addition, PLANZ.inc will use a portion of the revenue from each project it operates or partners with to buy back $Z. Officiell webbplats: https://planz.tech/ PLANZ (Z) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i PLANZ (Z) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet Z-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många Z-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn