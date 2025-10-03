Utforska PIXL(PIXL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PIXL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska PIXL(PIXL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PIXL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 14.59M
Totalt utbud: $ 500.00M
Cirkulerande utbud $ 500.00M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 14.59M
Högsta någonsin: $ 0.164294
Lägsta någonsin: $ 0.00590734
Aktuellt pris: $ 0.02917952

PIXL (PIXL) Information

What is the project about?
Pixl is a gaming utility token for The Pixlverse. It will be used for all gaming related transactions (breeding, leveling up, buying in game assets, paying to battle opponents etc etc.

What makes your project unique?
The Pixlverse is one of the first Web3 native games being released with 100% playability on mobile. It is a pet battler style game with extremely in depth game mechanics to keep players coming back for more.

History of your project.
The Pixlverse is an NFT project founded by the creators of Sappy Seals. These projects come under the banner of Pixl Labs who have an in house industry leading team of game designers, developers, tokenomics experts and marketers.

What's next for your project?
Public launch of The Pixlverse and years of developing the game until it is respected in the competitive and casual gaming scene.

What can your token be used for?
All Pixlverse in game purchases as well as other Pixl Lab related promotions.

Officiell webbplats: https://www.sappyseals.io/
Whitepaper: https://gitbook.thepixlverse.com/

PIXL (PIXL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i PIXL (PIXL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet PIXL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PIXL-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 