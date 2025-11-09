Pitaya Pris (PITAYA)
Livepriset för Pitaya (PITAYA) idag är --, med en förändring på 1.02% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PITAYA till USD är-- per PITAYA.
Pitaya rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 93,553, med ett cirkulerande utbud på 998.81M PITAYA. Under de senaste 24 timmarna handlades PITAYA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig PITAYA med -0.23% under den senaste timmen och +10.81% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Pitaya är $ 93.55K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PITAYA är 998.81M, med ett totalt utbud på 999383921.997011. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 93.61K.
Under dagen var prisförändringen på Pitaya till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Pitaya till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Pitaya till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Pitaya till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|-1.01%
|30 dagar
|$ 0
|-24.27%
|60 dagar
|$ 0
|--
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på Pitaya potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
It’s a MeM coin with real life utility There is a growing demand for exotic fruit products globally, contributing to the possibility of linking agricultural production in Kenya to consumers all over the world. The world loves exotic fruit. Kenya has the best climates in which to grow the most beautiful and delicious dragon fruit found anywhere on earth. But what is lacking is an authentic, transparent, and efficient - and 1 dare say fun - way to link those two worlds together. Conventional supply chains struggle with providing authenticity, transparency, and reliability. This model aims to create an authentic, transparent, and efficient pathway globally for the distribution of Kenyan dragonfruit using blockchain technology. SPitaya is not just another memecoin with a catchy name. It is also a tangible asset that is backed by perhaps the greatest fruit on God's green earth. SPitaya wants to provide a tangible asset that is backed by agricultural produce. The aim is to create a globally distributed direct trade for dragon fruit, while combining a strong economic model and a decentralized operational structure.
Here’s the mechanics: You can redeem $Pitaya for real dragon fruit. We're building the dApp for redemptions. In simple terms: 1 kg = $10 worth of $Pitaya Shipping = Paid in $USDC
