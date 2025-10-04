Utforska Pissing Dog Farts(PDF) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PDF-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Pissing Dog Farts(PDF) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PDF-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 30.86K $ 30.86K $ 30.86K Totalt utbud: $ 984.86M $ 984.86M $ 984.86M Cirkulerande utbud $ 984.86M $ 984.86M $ 984.86M FDV (värdering efter full utspädning): $ 30.86K $ 30.86K $ 30.86K Högsta någonsin: $ 0.00775448 $ 0.00775448 $ 0.00775448 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Pissing Dog Farts(PDF) Köp PDF nu! Pissing Dog Farts (PDF) Information Pissing Dog Farts is a one-of-a-kind meme coin inspired by the humorous and memorable image of a pissing dog. The project was launched through PumpFun, ensuring transparency with burned liquidity and a fair, community-focused approach. The mission of the project is to bring together the crypto community through humor, creativity, and interactive entertainment. The official website features: A Game with Rewards and Leaderboard: Players can compete in a fun, engaging game and earn rewards based on their performance, fostering an active and competitive community. Whether you're here for the laughs, the competition, or the rewards, this meme coin offers something unique for everyone. Officiell webbplats: https://pissingdogfarts.online Pissing Dog Farts (PDF) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Pissing Dog Farts (PDF) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PDF-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PDF-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 