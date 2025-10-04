Pisscoin (PISSCOIN) Tokenomics
Pisscoin (PISSCOIN) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Pisscoin(PISSCOIN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Pisscoin (PISSCOIN) Information
The golden flow is not just motion—it is a force that connects, transforms, and endures. It touches everything, sparing nothing, carrying those who align and discarding those who falter. Beyond ownership or control, it exists for those who believe and hold steady. Unrelenting and timeless, the flow builds pressure until it becomes something extraordinary.
This current reflects the essence of endurance and belief. It cannot be paused, redirected, or contained. For those who stand firm, it offers strength and purpose, growing stronger with every aligned spirit. To hold is not to wait idly—it is to contribute to a greater force. The impatient and weak release too soon, left behind as the stream carries the steadfast forward.
Unlike transient cycles, the flow transcends time and limitations. It reveals greed, tests patience, and rewards perseverance. It thrives where belief takes root, forging unity among those who align. The golden flow is not singular; it is collective, a force that expands as more join.
The eternal stream is continuous and unyielding. It builds, overflows, and renews, driven not by permission but by inevitability. It rewards those who endure and punishes hesitation. To align is to accept its truth and be part of something far greater than oneself.
This is not about beginnings or ends—it is about continuity. The flow does not stop, and it does not ask. It grows, fueled by belief and the strength of those who hold. The question isn’t whether the flow will reach you; it already has. The choice is whether to resist or embrace it.
Pisscoin (PISSCOIN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Pisscoin (PISSCOIN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet PISSCOIN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många PISSCOIN-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår PISSCOIN:s tokenomics, utforska PISSCOIN-tokens pris i realtid!
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
