Utforska Pinto(PINTO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PINTO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

PINTO Prisförutsägelse

PINTO officiell webbplats

PINTO tokenomics

Pinto (PINTO) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Pinto(PINTO), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

Pinto (PINTO) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Pinto(PINTO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 9.50M

Totalt utbud: $ 10.82M

Cirkulerande utbud $ 10.82M

FDV (värdering efter full utspädning): $ 9.50M

Högsta någonsin: $ 1.023

Lägsta någonsin: $ 0.343824

Aktuellt pris: $ 0.876987

Pinto (PINTO) Information

Pinto is low volatility money built on Base. The term stablecoin gives people the wrong idea. Whereas sufficiently collateralized stablecoins are in fact stable coins, they are not money. Money has endogenous value. Money is volatile in nature. Our goal is to create money with endogenous value because of its censorship resistance, capital efficiency, and low volatility. Pinto is not intended to create perfect stability. The stablecoin trilemma clearly states that censorship resistance and capital efficiency (i.e., low carrying costs) come at the cost of ideal price stability. However, there is certainly some sufficiently low level of volatility below which a censorship-resistant money with competitive carrying costs would compete with centralized stablecoins. Stablecoin out. Low volatility money in.

Officiell webbplats: https://pinto.money/

Pinto (PINTO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Pinto (PINTO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet PINTO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud: Taket för hur många PINTO-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår PINTO:s tokenomics, utforska PINTO-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för PINTO

Vill du veta vart PINTO kan vara på väg? På PINTO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna

Snabbaste token-noteringarna bland CEX

Högsta likviditeten i hela branschen

Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice

100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel

Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn