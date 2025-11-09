Pinto Coin Pris idag

Livepriset för Pinto Coin (PINTO) idag är --, med en förändring på 3.16% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PINTO till USD är-- per PINTO.

Pinto Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 62,276, med ett cirkulerande utbud på 999.99M PINTO. Under de senaste 24 timmarna handlades PINTO mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PINTO med 0.00% under den senaste timmen och -18.22% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Pinto Coin (PINTO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 62.28K$ 62.28K $ 62.28K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 62.28K$ 62.28K $ 62.28K Cirkulationsutbud 999.99M 999.99M 999.99M Totalt utbud 999,991,266.916245 999,991,266.916245 999,991,266.916245

