PIM PIMLING (PIM) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om PIM PIMLING(PIM), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
PIM PIMLING (PIM) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för PIM PIMLING(PIM), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 21.15K
Totalt utbud:
$ 746.74M
Cirkulerande utbud
$ 746.74M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 21.15K
Högsta någonsin:
$ 0.00384742
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
PIM PIMLING (PIM) Information

Pim is the eternally optimistic and cheerful character from Smiling Friends Inc., where he works alongside his best friend Charlie to spread happiness throughout the world. Known for his pink appearance, infectious positivity, and unwavering kindness, Pim has become a beloved icon of joy in the crypto space.

In the show, Pim revolves around the surreal misadventures of a small charity and its four employees dedicated to spreading happiness.

Officiell webbplats:
https://pimpimling.wtf/

PIM PIMLING (PIM) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i PIM PIMLING (PIM) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet PIM-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många PIM-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår PIM:s tokenomics, utforska PIM-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för PIM

Vill du veta vart PIM kan vara på väg? På PIM sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

