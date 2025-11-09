PILSO OS Pris idag

Livepriset för PILSO OS (PILSO) idag är $ 0.00020942, med en förändring på 0.43% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PILSO till USD är$ 0.00020942 per PILSO.

PILSO OS rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 17,220.73, med ett cirkulerande utbud på 82.23M PILSO. Under de senaste 24 timmarna handlades PILSO mellan $ 0.00020853 (lägsta) och $ 0.00020942 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.005568, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00020729.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PILSO med -- under den senaste timmen och -10.86% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

PILSO OS (PILSO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 17.22K$ 17.22K $ 17.22K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 20.94K$ 20.94K $ 20.94K Cirkulationsutbud 82.23M 82.23M 82.23M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

