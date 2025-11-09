PigeonToken Pris idag

Livepriset för PigeonToken (PIQ) idag är --, med en förändring på 5.26% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PIQ till USD är-- per PIQ.

PigeonToken rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 27,486, med ett cirkulerande utbud på 15.00B PIQ. Under de senaste 24 timmarna handlades PIQ mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PIQ med -0.72% under den senaste timmen och -17.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

PigeonToken (PIQ) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 27.49K$ 27.49K $ 27.49K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 27.49K$ 27.49K $ 27.49K Cirkulationsutbud 15.00B 15.00B 15.00B Totalt utbud 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för PigeonToken är $ 27.49K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PIQ är 15.00B, med ett totalt utbud på 15000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 27.49K.