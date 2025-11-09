PIGEONS Pris idag

Livepriset för PIGEONS (PIGEONS) idag är $ 0.00274021, med en förändring på 4.97% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PIGEONS till USD är$ 0.00274021 per PIGEONS.

PIGEONS rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 873,753, med ett cirkulerande utbud på 318.82M PIGEONS. Under de senaste 24 timmarna handlades PIGEONS mellan $ 0.00273052 (lägsta) och $ 0.00292307 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00553629, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00054785.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PIGEONS med +0.15% under den senaste timmen och -37.65% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

PIGEONS (PIGEONS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 873.75K$ 873.75K $ 873.75K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 879.72K$ 879.72K $ 879.72K Cirkulationsutbud 318.82M 318.82M 318.82M Totalt utbud 321,000,123.0000001 321,000,123.0000001 321,000,123.0000001

