BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för PickleCharts Token idag är 0.00166784 USD.PCC börsvärdet är 27,933 USD. Följ prisuppdateringar för PCC till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för PickleCharts Token idag är 0.00166784 USD.PCC börsvärdet är 27,933 USD. Följ prisuppdateringar för PCC till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om PCC

PCC prisinformation

Vad är PCC

PCC whitepaper

PCC officiell webbplats

PCC tokenomics

PCC Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

PickleCharts Token Logotyp

PickleCharts Token Pris (PCC)

Onoterad

1 PCC-till-USD pris i realtid:

$0.00166784
$0.00166784$0.00166784
0.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
PickleCharts Token (PCC) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:18:27 (UTC+8)

PickleCharts Token Pris idag

Livepriset för PickleCharts Token (PCC) idag är $ 0.00166784, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PCC till USD är$ 0.00166784 per PCC.

PickleCharts Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 27,933, med ett cirkulerande utbud på 16.75M PCC. Under de senaste 24 timmarna handlades PCC mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00764956, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00165932.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PCC med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

PickleCharts Token (PCC) Marknadsinformation

$ 27.93K
$ 27.93K$ 27.93K

--
----

$ 32.94K
$ 32.94K$ 32.94K

16.75M
16.75M 16.75M

19,748,163.33791203
19,748,163.33791203 19,748,163.33791203

Det aktuella börsvärdet för PickleCharts Token är $ 27.93K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PCC är 16.75M, med ett totalt utbud på 19748163.33791203. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 32.94K.

PickleCharts Token Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00764956
$ 0.00764956$ 0.00764956

$ 0.00165932
$ 0.00165932$ 0.00165932

--

--

0.00%

0.00%

PickleCharts Token (PCC) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på PickleCharts Token till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på PickleCharts Token till USD $ -0.0007089599.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på PickleCharts Token till USD $ -0.0008501752.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på PickleCharts Token till USD $ -0.0039563461231013865.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ -0.0007089599-42.50%
60 dagar$ -0.0008501752-50.97%
90 dagar$ -0.0039563461231013865-70.34%

Prisförutsägelse för PickleCharts Token

PickleCharts Token (PCC) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PCC $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
PickleCharts Token (PCC) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på PickleCharts Token potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som PickleCharts Token kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PCC prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på PickleCharts Token Price Prediction.

Vad är PickleCharts Token (PCC)

PickleCharts Token (PCC) is the native utility token powering Pickle Charts, a revolutionary DeFi trading platform designed to solve critical challenges in decentralized finance. Built on Binance Smart Chain with a fixed supply of 20 million tokens, PCC features enterprise-grade security with a 9.6/10 security score and 98% bot protection effectiveness. The platform combines real-time honeypot detection with 99.7% accuracy, comprehensive token analytics, interactive wallet bubble maps, and advanced security tools. PCC employs a deflationary tokenomics model with a 3% tax on LP sells only, automatically distributing rewards to stakers while burning tokens to reduce supply. The project features professional 2-year team vesting, anti-bot protection mechanisms, and multiple utility layers including premium platform access, enhanced analytics, token promotion opportunities, and roadmap participation for involved users.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

PickleCharts Token (PCC) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om PickleCharts Token

Hur mycket kommer 1 PickleCharts Token att vara värd år 2030?
Om PickleCharts Token skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella PickleCharts Token-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:18:27 (UTC+8)

PickleCharts Token (PCC) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om PickleCharts Token

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2951
$0.2951$0.2951

+47.55%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1202
$0.1202$0.1202

+140.40%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0022202
$0.0022202$0.0022202

+217.17%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000019226
$0.0000019226$0.0000019226

+162.54%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004695
$0.00004695$0.00004695

+138.32%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1202
$0.1202$0.1202

+140.40%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001942
$0.000000001942$0.000000001942

+74.79%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.