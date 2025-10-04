Utforska Pickle Finance(PICKLE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PICKLE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Pickle Finance(PICKLE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PICKLE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Pickle Finance (PICKLE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Pickle Finance(PICKLE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik.

Marlknadsvärde: $ 111.24K
Totalt utbud: $ 3.49M
Cirkulerande utbud $ 1.72M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 225.06K
Högsta någonsin: $ 85.24
Lägsta någonsin: $ 0.04249673
Aktuellt pris: $ 0.0645

Pickle Finance (PICKLE) Information

Pickle Finance is a yield aggregator that compounds LPs across various chains. Users realise the power of compounding, while saving time and money compared to manual farming. Pickle Finance has Jars, and Farms. Jars compound returns from other protocols, creating a pToken. Farms provide extra Pickle rewards for staking a jars pToken. The Pickle Protocol is governed by DILL holders (users that stake PICKLE) who are able to create and vote on proposals for changes to the protocol. DILL holders also get to share in 45% of protocol revenues, as well as boost the PICKLE rewards on their farms.

Officiell webbplats: https://pickle.finance/

Pickle Finance (PICKLE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Pickle Finance (PICKLE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet PICKLE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många PICKLE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.