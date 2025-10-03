Utforska Piccolo Inu(PINU) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PINU-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Piccolo Inu(PINU) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PINU-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

PINU Prisförutsägelse Piccolo Inu (PINU) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Piccolo Inu(PINU), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Piccolo Inu (PINU) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Piccolo Inu(PINU), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 290.52K $ 290.52K $ 290.52K Totalt utbud: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Cirkulerande utbud $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T FDV (värdering efter full utspädning): $ 290.52K $ 290.52K $ 290.52K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Piccolo Inu(PINU) Köp PINU nu! Piccolo Inu (PINU) Information Piccolo Inu is a community-driven token on the Ethereum Mainnet. We created $PINU to provide our holders with leading tokenomics within the DeFi space. Our frictionless generation protocol makes you earn passive income without having to do anything at all. 2% of every transaction automatically goes to holders, 7% goes to marketing, and random buy backs. Static Rewards are a new and innovative solution to many issues. Firstly, rewards are directly correlated to the amount of trading volume at any given time. This type of system allows for a better, fairer, and more all-around balanced experience for holders. Officiell webbplats: https://www.piccoloinu.com/ Whitepaper: https://www.piccoloinu.com/_files/ugd/311edd_62f5a8037e0e483a869798b35390b0bb.pdf Oftentimes farms have unsustainable APYs that end up only rewarding the earliest buyers, those who buy later often have to deal with an impossible amount of sell pressure. Static rewards prevent this from happening. Officiell webbplats: https://www.piccoloinu.com/ Whitepaper: https://www.piccoloinu.com/_files/ugd/311edd_62f5a8037e0e483a869798b35390b0bb.pdf Piccolo Inu (PINU) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Piccolo Inu (PINU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PINU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PINU-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår PINU:s tokenomics, utforska PINU-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för PINU Vill du veta vart PINU kan vara på väg? På PINU sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se PINU-tokens prisförutsägelse nu! 