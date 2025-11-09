Pi Network Dog Pris idag

Livepriset för Pi Network Dog (PIDOG) idag är --, med en förändring på 6.48% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PIDOG till USD är-- per PIDOG.

Pi Network Dog rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 212,563, med ett cirkulerande utbud på 5.23T PIDOG. Under de senaste 24 timmarna handlades PIDOG mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00000252, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PIDOG med +0.35% under den senaste timmen och -1.70% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Pi Network Dog (PIDOG) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 212.56K$ 212.56K $ 212.56K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Cirkulationsutbud 5.23T 5.23T 5.23T Totalt utbud 31,415,828,110,723.04 31,415,828,110,723.04 31,415,828,110,723.04

Det aktuella börsvärdet för Pi Network Dog är $ 212.56K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PIDOG är 5.23T, med ett totalt utbud på 31415828110723.04. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.28M.